29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nuri Umut Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar