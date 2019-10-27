29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

27.10.2019 14:58

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında cumhuriyetin kuruluş destanını, "Ya İstiklal, ya İzmihlal" felsefesi üzerine oturtan bir milletin tüm dünyaya vatanı, bayrağı, namusu ve hürriyeti için her şeyi göze alabileceğini ispatladığını kaydetti.

Cumhuriyet tarihinin, Türk milletinin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, gelecek için umut veren bir dönem olduğunu dile getiren Şahin, "Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde bırakmayacağını 96 yıl önce ilan etmiştir. Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları vatan kılan tüm şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle yad ederek, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geçmişe gururla, geleceğe güvenle bakılmasını sağlayan, gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve Gazi Mustafa Atatürk'ün "En Büyük Eserimdir" diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tiryakioğlu ve Akıncı kutlama mesajında, 96 yıl önce azim, cesaret ve kararlılıkla yakılan kurtuluş meşalesinin ebediyen sönmeyeceğini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tüm dünyaya karşı bağımsızlık mücadelesi veren şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır." ifadelerini kullandılar.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, mesajında, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını büyük bir coşku ile kutladıklarını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En Büyük Eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını belirten Kileci, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin kanları ve canları pahasına kurduğu Cumhuriyetin 96. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA