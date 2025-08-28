29 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı?

Cuma namazının en önemli unsurlarından biri olan hutbe, müminleri bir araya getirerek ibadeti daha anlamlı kılıyor. Diyanet'in bu haftaki hutbesinde ise hem unutturulan değerler yeniden hatırlatılıyor hem de Müslümanlara farklı konularda rehberlik ediliyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam dininde cuma ve bayram namazlarında imam tarafından minberde okunan dini konuşmadır.

Temel Özellikleri

1. İçeriği : Hutbede Allah'a hamd, Peygamber'e salât ve selâm bulunur. Ayrıca güncel dini, ahlaki ve toplumsal konularda müminlere öğüt verilir.

2. Şartları : Cuma namazının geçerli olabilmesi için hutbenin okunması farzdır. Hutbe Arapça hamdele ve salvele ile başlar, ardından imam topluma anlaşılır dilde seslenir.

3. Amacı : Müslümanları dini konularda bilinçlendirmek, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek, iyiliklere teşvik edip kötülüklerden sakındırmaktır.

4. Yer ve Zaman: Cuma namazının iki rekât farzından önce, bayram namazlarının ise ardından okunur.

29 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

29 Ağustos Cuma Hutbesi: