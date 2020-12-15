288 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kırklareli alan kodu kaç? 0288 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0288 bu alan kodlarından birisidir. Peki 288 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kırklareli'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0288 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kırklareli'nin alan kodu kaçtır? 288 neresi, nereye ait, nereden aramış?

288 NERENİN ALAN KODU?

0288 : KIRKLARELİ

0288 alan kodu Kırklareli iline aittir . Kırklareli'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0288 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kırklareli'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 288 kodu yazar.

0288 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0288 telefon kodu Kırklareli iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kırklareli şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 288 'dir. Yani Kırklareli'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0288 kodu geçmektedir.

KIRKLARELİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Kırklareli'nin alan kodu 0288 'dir. Kırklareli'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0288 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kırklareli ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.