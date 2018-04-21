28 Yıllık Ayakkabı Ustası Birikimlerini Müzede Anlatıyor

Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi Zenaatlar Bölümü ziyaretçilerine 28 yıllık sanatını anlatan ayakkabı ustası Ahmet Sert (65), "Ucuza satılan fabrikasyon ayakkabılar çoğalınca tamir dükkanları azaldı, Bilecik'te sadece 2 ayakkabı tamircisi kaldı" dedi.

Ahmet Sert, köyde keçi güderken 25 yaşında şehre geldiğin anlatan Sert, 10 yıl çalıştığı fabrikada sadece tamir işini değil, yeni ayakkabı yapmayı da öğrendiğini anlattı. Sonra dükkan açıp 28 yıl ayakkabı ustalığı yaptığını söyleyen Sert, "2 yıl önce emekli olunca meleği bıraktım. Şuan burada bir çocuk ayakkabısı tabanı tamir ediyorum. Mesela şu tabanlar dan şimdi yok, nedeni ise; artık taban değiştirme olmuyor. Şimdi az bir yırtıldığı zaman atıyor ayakkabıyı yenisini alabiliyor. Alım gücü olduğu için. Ben işi bırakalı 2 sene oldu artık yaşlanınca bırakmak zorunda kaldık sağlık nedeniyle" dedi.

"Malzemelerimizi müzeye bağışladık"

28 yıl kullandığı bazı malzemeleri müzeye bağışladığı anlatan Sert, "Burada bizim emanetlerimiz var. 28 yıl kullandığım malzemeleri getirdik müzeye verdik. Bugün de Ehli Sanat Etkinlikleri kapsamında zenaatlar odası ayakkabı tamirciliği bölümünde böyle bir şey yapalım dediler. Biz de kırmadık geldik" dedi.

"Fabrikasyon ayakkabılar çoğaldı"

Eskiden ayakkabıların elle yapıldığını şimdi ise fabrikasyon olduğunu anlatan Sert, "Ucuza satılan fabrikasyon ayakkabılar çoğaldı, mağazalar çoğaldı ve tamir dükkanları azaldı. Onun için şimdi Bilecik'te 2 tane ayakkabı tamircisi var. Ama neden alım gücü olduğu için vatandaş alıyor ayakkabıyı eskimeden atıyor yenisini alabiliyor. Şimdi deri dahil her şey suni oldu. Ondan ayakkabıları ucuza satıyorlar" dedi.

"Yaşı ilerlemiş kişiler çok duygulandılar"

Yaşayan Şehir Müzesi Müdüresi Yurdanur Kırlı ise yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesi kapsamında yaptığımız Ehli Sanat Etkinliklerimizden 5'incisini düzenliyoruz. Bu hafta ayakkabıcımız Ahmet ustamız burada. Yıllardır Bilecik'te ayakkabıcılık mesleğini sürdürmüş sonrasında da ayakkabı tamirciliğine başlamış olan ustamız şuan burada. Yarım bir ayakkabıyı hem bize bütünleştirdi, nasıl yapıldığını gösterdi ve ardından tamircilik hakkında bilgileri müzeye gelen ziyaretçilerimize anlattı. Güzel bir ilgi var müzemizde. Tabii ki müzemiz yaşayan şehir müzesi olduğu için biz odalarımızı yaşatmak istedik. Bu salon kaybetmiş olduğumuz yada kaybetmek üzere olduğumuz meslek gruplarının olduğu salon. Biz burada müzeye gelen ziyaretçilerimize sadece görselde göstermek değil buna özellikle uygulamalı olarak anlatmak ve özellikle çocukların sorduğu sorulara, ayakkabıcılık hakkında yada diğer meslekler hakkında sordukları sorulara bu mesleği icra etmiş kişiler tarafından cevaplanmasıydı güzel bir ilgi gördük. Özellikle yaşı ilerlemiş kişiler çok duygulandılar. Çünkü zamanında kaç defa ayakkabı tamircisine gittiğini yada kaç defa bir ayakkabıyı tamir ettiği konusunda hikayelerini anlattılar" dedi. - BİLECİK