28 Yıl Sonra ne zaman, hangi platformda?

28 Yıl Sonra ne zaman, hangi platformda?
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Uzun süredir beklenen "28 Yıl Sonra" filmiyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 28 Yıl Sonra ne zaman çıkacak? 28 Yıl Sonra hangi platformda yayınlanacak? İşte, detaylar…

Korku ve gerilim tutkunlarının heyecanla beklediği "28 Yıl Sonra" filmiyle ilgili yeni gelişmeler sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzun bir aranın ardından seriye eklenecek bu yeni yapımın ne zaman izleyiciyle buluşacağı ve hangi dijital platformda yayınlanacağı, filmseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, merakla beklenen "28 Yıl Sonra" ne zaman gösterime girecek? Hangi dijital platformda yayınlanacak? İşte, yapımla ilgili güncel bilgiler ve bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

28 YIL SONRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Usta oyuncu Ralph Fiennes, merakla beklenen 28 Yıl Sonra filminde Dr. Kelson karakterine hayat veriyor. Sinema severlerin heyecanla beklediği yapım, 20 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek.

Serinin devam filmi için de tarih netleşti. Yapımcılar, ikinci filmin 16 Ocak 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağını açıkladı. Arka arkaya çekilen iki filmle birlikte serinin evreni genişlemeye hazırlanıyor.

Hem oyuncu kadrosuyla hem de karanlık atmosferiyle dikkat çeken "28 Yıl Sonra", vizyona sayılı günler kala gündemdeki yerini koruyor.

28 Yıl Sonra ne zaman, hangi platformda?28 Yıl Sonra ne zaman

28 YIL SONRA HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

28 Years Later filmi, 20 Haziran 2025 tarihinde TME Filmleri dağıtımıyla Türkiye'deki sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Yapım, belirlenen vizyon tarihiyle birlikte beyaz perdede yerini almaya hazırlanıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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