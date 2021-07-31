28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

Erzurum'da yemek için üst katındaki oğlunu çağırmaya giden kadın, oğlu kapıyı açmayınca komşulardan yardım istedi. Komşuların da yardımıyla camı kırarak içeriye giren kadın, şeker hastası oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kadın sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.