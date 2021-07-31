28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
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28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da yemek için üst katındaki oğlunu çağırmaya giden kadın, oğlu kapıyı açmayınca komşulardan yardım istedi. Komşuların da yardımıyla camı kırarak içeriye giren kadın, şeker hastası oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kadın sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy semtinde meydana gelen olayda, Anne Suzan Uluğ üst katında yaşayan şeker hastası olduğu belirtilen oğlu Mehmet Uluğ'u çağırmak için evine gitti. Mehmet Uluğ kapısını açmayınca anne komşulardan yardım istedi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evin camı kırılarak içeri girildiğinde anne Suzan Uluğ, 28 yaşında ki oğlu Mehmet Uluğ'un cansız bedeniyle karşılaştı. Çevredekileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun öldüğünü duyan anne ve yakınları sinir krizi geçirdi. Evin kapısının önünde oturan anne Uluğ'un feryatları ise yürekleri dağladı.

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği belirtilen Uluğ'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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