28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri' törenle verildi - Haberler
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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" törenle verildi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde

Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" oyuncular Şerif Sezer ve Haluk Bilginer ile yönetmen Yavuz Turgul'a verildi.

Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" oyuncular Şerif Sezer ve Haluk Bilginer ile yönetmen Yavuz Turgul'a verildi.

Sunuculuğunu Dolunay Soysert ve Volkan Severcan'ın yaptığı tören bir restoranda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, "Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, Türkiye sinema endüstrisine olağanüstü büyük katkılar koyuyorsa bunda siz değerli sanatçıların Adana'ya gelmenizin, Adana'yı şereflendirmenizin büyük rolü var. Altın Koza deyince elbette film festivali akla gelir, sinema deyince de Adana akla gelir. Bu kadar güzel, bu kadar değerli sanatçı yetiştiren, bu kadar güzel bir kentin bir evladı olmaktan ben iftihar duyuyorum, mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından oyuncu Şerif Sezer'e Onur Ödülü'nü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney takdim etti.

Ödülünü, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hale Soygazi'nin elinden alan Haluk Bilginer, "Bu onuru iki çok sevdiğim ustayla paylaşıyor olmak, Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ustalarla paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Törene rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Yönetmen Yavuz Turgul'un ödülünü ise kızı Nisan Turgul, Ali Haydar Bozkurt ve Eşber Yağmurdereli'nin elinden aldı.

Törenin ardından Ferhat Livaneli konser verdi.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri' törenle verildi - Haberler
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