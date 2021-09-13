28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' törenle verildi - Haberler
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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" törenle verildi

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde

Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi.

Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi.

"Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi bir otelde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman'ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın ülkede çekilen filmlere konu, mekan, insan kaynağı ve ev sahipliği yapan muhteşem bir plato olduğunu söyledi.

Festivalin bu yılki temasının "doğa" olduğunu aktaran Karalar, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Karalar, konuşmasında kısa süre önce hayatını kaybeden festival direktörü Kadir Beycioğlu, sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy ile yaşamını yitiren diğer sanatçıları saygıyla andığını kaydetti.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün konuşmasının ardından Ferhan Şensoy belgeselinin gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor ve sinema yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay, Orhan Kemal Emek Ödülü'nü Adana Valisi Süleyman Elban'ın elinden aldı.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'ın ödülü ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar tarafından oyuncular Menderes Samancılar ile Güven Kıraç'a takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Birsen Tezer konser verdi.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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Haber: 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' törenle verildi - Haberler
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