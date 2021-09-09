28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat

Adana Büyükşehir Belediyesince 13-19 Eylül'de düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesince 13-19 Eylül'de düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan'ın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda, etkinlik ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Karalar, yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 28'incisini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tüm önlemleri aldıklarını belirten Karalar, şöyle konuştu:

"Türk sinemasının güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin gayreti ve kararlılığı içindeyiz.13 Eylül'de yapılacak Altın Koza Film Festivali'ni, bu yıl ülkemizin son günlerde maruz kaldığı yangın felaketlerinde yaşadığımız derin üzüntü sebebiyle, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak doğa temasıyla planladık. Festivalimizde uzun yıllar görev yapmış ve son 3 yıldır da festival direktörlüğünü üstlenmiş akademisyen Prof. Dr. Kadir Beycioğlu'nun vefatıyla hüzünlü bir açılış yapıyoruz. Bu yıl sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. İlçelerimizde yazlık sinemaları anımsatıyoruz."

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Samancılar da şiir gibi bir festival yapmak istediklerini belirterek, "Ölümleri, hüzünleri kanıksamaktan çok coşkuya da ortak olmak istiyoruz. Özetle, hüzünlerimizi saklı tutarak şiir gibi bir festival yapmak istiyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, başkanımız ve halkımızın desteğiyle festivalimizi bu yıl da göklere çıkaracağız." açıklamasında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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