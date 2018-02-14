28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin" Talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, " 28 Şubat mahkumları" ile ilgili, "O günden bugüne bu insanları mahkum eden zihniyet, o zamanın savcıları, hakimleri, 15 Temmuz darbesinde FETÖ mensubu olmaktan yargılandılar, cezaevini boyladılar ama onların adaletsizce mahkum ettiği insanlar ne yazık ki cezaevinde ömür tüketmeye devam ediyor" dedi.

MAZLUMDER Kayseri ve Malatya şubeleri üyeleri ile mahkum yakınları, "28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebiyle Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi.

Ellerinde "28 Şubat son olsun", "Yeter artık" yazan döviz taşıyan ve "28 Şubat Mahpuslarına özgürlük, Sivas mazlumlarına hürriyet hemen şimdi" yazılı pankart açan gruptakiler, cezaevi önünde bir süre bekleyerek tekbir getirdi.

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Taş, grup adına yaptığı açıklamada, darbenin mağduriyet, zulüm ve haksızlık olduğunu söyledi.

28 Şubat döneminde düzmece suçlamalarla çok sayıda insanın fişlendiğini ileri süren Taş, "Bu dönemde ömrünün baharında değişik suçlamalarla cezaevine konulanlar da oldu. Ayrıca Sivas olaylarında hiçbir suçu yokken düzmece, uyduruk ve dışarıdan gelen emirlerle 30'un üzerinde insanımız cezaevine konuldu. O günden bugüne bu insanları mahkum eden zihniyet, o zamanın savcıları, hakimleri, 15 Temmuz darbesinde FETÖ mensubu olmaktan yargılandılar, cezaevini boyladılar ama onların adaletsizce mahkum ettiği insanlar ne yazık ki cezaevinde ömür tüketmeye devam ediyor." diye konuştu.

Taş, bir an önce mağdurların ve Sivas mazlumlarının özgürlüğüne kavuşmalarını istediklerini dile getirerek, "Yeniden yargılansınlar, yeni düzenlemelerle hürriyetlerine kavuşsunlar. Duymayan kulak, görmeyen göz, sızlamayan vicdan kalmasın, hiçbir mazeret ileri sürülmesin diye buradayız." ifadelerini kullandı.

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde 25 yıldır tutuklu bulunan Cefer Soyukök'ün oğlu Feyzullah Soykök de "Babam cezaevine girdiğinde ben 5 yaşındaydım, şu an 30 yaşındayım. Düzemece delillerle yargısız infazla babama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.