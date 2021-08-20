Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI
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Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı verilmesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli Tuğgeneral İdris Koralp tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı verilmesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli Tuğgeneral İdris Koralp tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, emekli Tuğgeneral İdris Koralp Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Teslim olmasının ardından sağlık kontrolleri için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 73 yaşındaki Koralp, tekrar adliyeye getirildi. Adliyede infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Koralp, tutuklanarak Silivri Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI
Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI
Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI
Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! 28 ŞUBAT DAVASI; EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP TUTUKLANDI - Haberler
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