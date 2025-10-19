Haberler

28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü?

28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü?
28-29 Ekim tatiliyle ilgili aramalar gün geçtikçe artıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, özellikle 28 Ekim'in tatil olup olmadığını ve resmi tatil kapsamında yer alıp almadığını merak ediyor. Bu yıl 28 Ekim, hafta içi bir güne denk geliyor ve pek çok kişi bu günü nasıl geçireceklerini sorguluyor.

28 Ekim'de okulların kapalı olup olmayacağı veya yarım gün mü tatil yapılacağı konuları da araştırılan başlıklar arasında. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatil süresi de merak edilen önemli detaylardan biri.

28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 28 Ekim Salı gününe denk gelmektedir. Salı günü öğleden sonra kamu kurumları ve bazı resmi kuruluşlar tatil kapsamına girmektedir. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacaktır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanır. 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve devlet daireleri öğleden sonra kapalı olur.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğu için okullarda da eğitim sadece sabah saatlerinde yapılır. Öğleden sonra öğrenciler ve öğretmenler tatil yapar.

28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü?

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

• 1 Ocak: Yılbaşı

• 19 Mart: Ramazan Bayramı Arifesi

• 20 Mart: Ramazan Bayramı 1. Gün

• 21 Mart: Ramazan Bayramı 2. Gün

• 22 Mart: Ramazan Bayramı 3. Gün

• 23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

• 19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

• 26 Mayıs: Kurban Bayramı Arifesi

• 27 Mayıs: Kurban Bayramı 1. Gün

• 28 Mayıs: Kurban Bayramı 2. Gün

• 29 Mayıs: Kurban Bayramı 3. Gün

• 30 Mayıs: Kurban Bayramı 4. Gün

• 15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

• 30 Ağustos: Zafer Bayramı

• 28 Ekim: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

• 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

• 31 Aralık: Yılbaşı Gecesi

