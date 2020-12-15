276 Alan kodu nerenin, nereye ait? Uşak alan kodu kaç? 0276 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0276 bu alan kodlarından birisidir. Peki 276 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Uşak'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0276 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Uşak'ın alan kodu kaçtır? 276 neresi, nereye ait, nereden aramış?

276 NERENİN ALAN KODU?

0276 : UŞAK

0276 alan kodu Uşak iline aittir . Uşak'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0276 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Uşak'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 276 kodu yazar.

0276 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0276 telefon kodu Uşak iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Uşak şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 276 'dır. Yani Uşak'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0276 kodu geçmektedir.

UŞAK'IN ALAN KODU NEDİR?

Uşak'ın alan kodu 0276 'dır. Uşak'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0276 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Uşak ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.