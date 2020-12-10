272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0272 bu alan kodlarından birisidir. Peki 272 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Afyon'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0272 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Afyon'un alan kodu kaçtır? 272 neresi, nereye ait, nereden aramış?

272 NERENİN ALAN KODU?

0272 : AFYON

0272 alan kodu Afyon iline aittir . Afyon'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0272 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAfyon'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 272 kodu yazar.

0272 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0272 alan kodu Afyon iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Afyon şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 272 'dir. Yani Afyon'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0272 kodu geçmektedir.

AFYON'UN ALAN KODU NEDİR?

Afyon'un alan kodu 0272 'dir. Afyon'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0272 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Afyon ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.