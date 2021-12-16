27 yıl hapisle aranan hükümlü, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandı - Haberler
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27 yıl hapisle aranan hükümlü, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandı

27 yıl hapisle aranan hükümlü, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'da, hakkında 5 suçtan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası olan firari Özgür Acar (34), jandarmanın evine düzenlediği operasyonda, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandıKoçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'kasten öldürme', 'dolandırıcılık', '6136 sayılı...

AYDIN'da, hakkında 5 suçtan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası olan firari Özgür Acar (34), jandarmanın evine düzenlediği operasyonda, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandı

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'kasten öldürme', 'dolandırıcılık', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' ve 'yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapisle aranan Özgür Acar'ın saklandığı evi belirledi. Ekipler, Acar'ın Koçarlı'daki evine operasyon düzenledi. Acar, özel olarak yaptırılmış kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı. Gözaltına alınan Özgür Acar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


27 yıl hapisle aranan hükümlü, kitaplığıyla gizlediği odada yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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