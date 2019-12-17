17.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:37

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selman Sökmen, "Uzun yıllar süren çabalarla, gösterilen sabır, devamlılık ve özveri sayesinde belli bir sayıda meslektaşımız uluslararası toplantı ve kurslara katılarak gayet iyi noktalara geldi ve bu alandaki (kolon ve rektum cerrahisi) temsiliyetimiz arttı." dedi.

TKRCD tarafından Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde "27. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu" düzenlendi.

TKRCD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sökmen, TKRCD'nin, kolorektal cerrahiye merak salmış genel cerrahi uzmanlarına, asistanlarına, öğretim üyelerine ihtisas ve mezuniyet sonrası eğitim vermeyi amaçladığını kaydetti.

Yıllar içerisinde akademik kurumlarda çalışan meslektaşların gönüllülük temelinde dernekteki bilimsel faaliyetlere katkıda bulunduğunu ifade eden Sökmen, bu kapsamda ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sökmen, "Derneğimiz, öncelikle kolon rektum cerrahisi eğitimine katkıda bulunup bu alandaki ilerleme ve gelişmenin önünü açmak, uluslararası bilimsel platformda ülkemizin ilerlemesine katkı bulunmayı amaçlamaktadır." dedi.

Kolon ve rektum cerrahisinin geldiği son noktaya değinen Sökmen, bu alanda sürekli araştırmalar yapıldığını, teknoloji, hasta bakımı, anestezi gibi alanlardaki ilerlemeler sayesinde zor konular karşısında akıl ve güç birliği yapmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Sökmen, uluslararası alanda iş birliği yaparak Türk hekimlerin bu alandaki yetkinliklerini ve şanslarını artırmayı amaçladıklarını, dernekler arası güç birliğini artırarak yeni neslin yetişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

"Bu alanda iyi noktalara geldik ancak gidecek çok yol var"

Prof. Dr. Selman Sökmen, Türk doktorların bu alanda geldiği noktaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uzun yıllar süren çabalarla, gösterilen sabır, devamlılık ve özveri sayesinde belli bir sayıda meslektaşımız uluslararası toplantı ve kurslara katılarak gayet iyi noktalara geldi ve bu alandaki temsiliyetimiz arttı. Ancak yine de bu, genel cerrahlar ve kolorektal cerrahiye gönül vermiş meslektaşlarımız arasında küçük bir hacim. Geçmişe göre daha iyi bir noktadayız ancak bu yeterli değil. Daha fazla temsil edilmeliyiz."

Sökmen, bu alanda verilen desteğin de artırılması gerektiğini belirterek, aynı zamanda daha fazla çaba gösterilmesinin önemine işaret etti.

"Anorektal hastalıklardaki doğruları ve tıbbi gelişmeleri anlatıyoruz"

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kurslar Sorumlusu ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Mustafa Öncel de selim anorektal hastalıkların çok geniş bir spektrumda olduğunu aktararak, bu hastalıkla ilgili örnekler verdi.

Kıl dönmesinden hemoroide, anal hastalıklardan pilonidala kadar çok farklı rahatsızlıkların bu alana girdiğini ifade eden Öncel, bu hastalıklarla ilgili toplumda yanlış ve eksik uygulamaların, doğru bilinen yanlışların çok fazla olduğunu söyledi.

Öncel, hekimler arasında bile zaman zaman doğru bilinen yanlışlara rastladıklarını, derneğin, bu alandaki doğruları ve tıbbi gelişmeleri meslektaşlarına yaymayı amaçladığını kaydetti.

Dernek olarak 27'nci kursu düzenlediklerini anımsatan Öncel, kendilerinden önceki jenerasyonlardan aldıkları bayrağı ileriye götürmeyi amaçladıklarını aktardı.

Öncel, yılda iki defa kurs yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, meslektaşlarımız arasında en yoğun ilgiyi gören etkinliklerimizden... Meslektaşlarımız çoğunlukla bu kurstan ayrılırken bize teşekkürlerini iletiyor. İlginin yoğun olduğu bir kurs gerçekleştirdik. Daha geniş hekim camiasına ulaşmak bu kurslarla mümkün oluyor. Bilimsel gelişmeleri takip eden ve bu alana ciddi ilgisi olan hekimlerin yoğun ilgisi var. Çoğunlukla genel cerrahi ekiplerinden katılım oluyor."

Öncel, bilginin daha kolay aktarılması için kursa katılımı 30 kişiyle sınırlandırdıklarını, buna rağmen etkinliğe 56 kişinin katıldığını söyledi.

5 ayrı oturum gerçekleştirildi

TKRCD tarafından düzenlenen "27. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu" kapsamında 56 katılımcı hekime, söz konusu alanla ilgili son gelişmeler aktarıldı.

Kurs kapsamında "Proktoloji Hastasının İlk Değerlendirilmesi", "Pilonidal Hastalık ve Hidradenitis Süpürativa", "Anal Fissür, Hemoroid Hastalıüıve Pilonidal Hastalık", "Perianal Apse ve Fistül" ile "Proktolojide Zor Olgular ve Az Bilinenler" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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