27 Nisan Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 27 Nisan 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 27 Nisan Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul genelinde yarın parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gün boyunca zaman zaman güneşli aralıklar görülse de bulutların etkisi hissedilecek.

Sıcaklık değerleri ise 11°C ile 17°C arasında değişecek. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 17 derece, en düşük sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi ve zaman zaman hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Bu nedenle özellikle sahil kesimlerinde rüzgârlı hava etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU