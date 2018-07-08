27. Dönem Uşak Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Uşak milletvekili olarak seçilen AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım yemin ederek görevlerine başladı.