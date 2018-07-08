27. Dönem Tokat Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Tokat Milletvekilleri AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt MHP Milletvekili Yücel Bulut CHP Milletvekili Kadim Durmaz AK Parti Milletvekili Özlem Zengin TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Tokat Milletvekilleri
AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan
AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt
MHP Milletvekili Yücel Bulut
CHP Milletvekili Kadim Durmaz
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin
TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Tokat milletvekili olarak seçilen AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Milletvekili Yücel Bulut, CHP Milletvekili Kadim Durmaz, AK Parti Milletvekili Özlem Zengin yemin ederek görevlerine başladı.