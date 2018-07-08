27. Dönem Rize Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Rize Milletvekilleri AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Rize Milletvekilleri
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde partilerinden milletvekili olarak seçilen AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, yemin ederek görevlerine başladı.