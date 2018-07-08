27. Dönem Rize Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu

27. Dönem Rize Milletvekilleri

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde partilerinden milletvekili olarak seçilen AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, yemin ederek görevlerine başladı.