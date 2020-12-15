262 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kocaeli (İzmit) alan kodu kaç? 0262 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0262 bu alan kodlarından birisidir. Peki 262 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kocaeli'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0262 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kocaeli'nin alan kodu kaçtır? 262 neresi, nereye ait, nereden aramış?

262 NERENİN ALAN KODU?

0262 : KOCAELİ (İZMİT)

0262 alan kodu Kocaeli iline aittir . Kocaeli'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0262 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kocaeli'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 262 kodu yazar.

0262 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0262 telefon kodu Kocaeli iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kocaeli şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 262 'dir. Yani Kocaeli'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0262 kodu geçmektedir.

KOCAELİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Kocaeli'nin alan kodu 0262 'dir. Kocaeli'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0262 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kocaeli ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.