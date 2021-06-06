26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi
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26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Politika

26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi Samsun'daki muhtarlık ara seçimlerinde 26 yaşındaki genç kız, muhtar iken kalp krizi geçirerek vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi.

26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

SAMSUN - Samsun'daki muhtarlık ara seçimlerinde 26 yaşındaki genç kız, muhtar iken kalp krizi geçirerek vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde uzun yıllar başarılı bir şekilde muhtarlık görevini yapan Yaşar Keklik 2016 Ekim ayında kalk krizi geçirerek vefat etti. Muhtar Yaşar Keklik'in bayrağını 26 yaşındaki kızı Sedanur Keklik devraldı. Bugün yapılan muhtarlık ara seçimlerinde Fatih Mahallesi'nden Aydın Bolat ile Sedanur Keklik muhtar adayı oldular. Yapılan seçimlerde Sedanur Keklik, bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi muhtarı seçilirken, diğer aday Aydın Bolat ise 196 oy aldı. 25 oy ise ise geçersiz sayıldı.

Babasının bayrağını devralan Sedanur Keklik, "Babam 2009 yılında muhtar seçimlerine katılmıştı. 2009 yılından bu zamana kadar muhtarlık işi içinde büyüdüm. Babam 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Bir sondaki dönemde birinci aza olarak çıktım. Tonguç Ali amca işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa edince bir senedir muhtarlık imzasını bendeydi. Ondan önce de bu işin içinde beraberdik. Ara seçim oldu. Muhtarlığa aday oldum. Allah razı olsun büyüklerimden, kardeşlerimden. Güzel olumlu cevaplar aldım. Muhtarlık sürecinde yoğun bir gün geçti. Karşımda aday da vardı. Mahallemizde bütün seçime katılanlara teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, desteklemeyen herkese sonsun teşekkürler ediyorum. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. Babamdan aldığım bu görevi daha büyük yerlere taşıyacağıma söz veriyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi
26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi
26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi
26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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