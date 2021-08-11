26. Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Törenine Davetlisiniz
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26. Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Törenine Davetlisiniz

26. Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Törenine Davetlisiniz
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, pandemi nedeniyle ara verdiği üçüncü dönem projelerinin açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, pandemi nedeniyle ara verdiği üçüncü dönem projelerinin açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Türkiye'de örnek alınan projelerinden biri olan Sosyal Yaşam Merkezlerinin 26. 'sının temeli Yeşil Mahallede atılacak.

Her mahalleye bir Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında çalışmalarını devam ettiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "Yeşil Mahallede eksikliği hissedilen 26. Sosyal Yaşam Merkezi temeli 12 Ağustos 2021 Perşembe saat 17: 30'da atılacak. Yeşil Mah. Bilgin Sokak Mescid-i Aksa Camii yanında atılacak olan temel atma törenine tüm Karabük halkımız davetlidir" dedi.

Kaynak: Habermetre

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