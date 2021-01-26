26 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

26 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2969630

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk/ TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 26/01/2021 01:00:00 - 26/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969701

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 26/01/2021 02:30:00 - 26/01/2021 02:50:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969709

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk/ TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, DEĞİRMEN ARKASI, EKBER, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, MEHLİKA, NEZAKET, PIRILTI, SULTAN SELİM, SUNA, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN, ŞETARET sk bölgelerinde 26/01/2021 02:50:00 - 26/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969710

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 26/01/2021 04:30:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969711

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 26/01/2021 05:30:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969140

İSTANBUL ARNAVUTKÖY-BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAHALLESİ bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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