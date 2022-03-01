26 nerenin plakası, hangi şehir? 26 plakası nereye ait, hangi il? 26 nerenin plaka kodu? Eskişehir ilçeleri plaka harfleri
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Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 26 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 26 plakası nerenin, 26 plaka kodu hangi ile ait?
ESKİŞEHİR (Haberler.com) - Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 26 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
26 NERENİN PLAKASI?
26 plakası hangi ile ait : Eskişehir
26 plakası Eskişehir iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 26 ile başlıyorsa bu Eskişehir'e ait demektir. Eskişehir'in plakası 26'dır. Peki Eskişehir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?
ESKİŞEHİR İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka Kodu 26 olan Eskişehir'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Eskişehir'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 26 Eskişehir plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:
Odunpazarı ilçesi plaka harfleri :
26 AA 001 - 29 AZ 999
26 D 000126 D 9999
26 DA 991 - 26 DZ 999
26 EA 001 - 26 EZ 999
26 FA 001 - 26 FS 999
26 FU 001 - 26 FU 999
26 KA 001 - 26 KZ 999
26 M 0001 - 26 M 9999
26 MA 001 - 26 MA 999
26 NA 001 - 26 NZ 999
26 PA 001 - 26 PZ 999
26 RA 001 - 26 RZ 999
26 S 0001 - 26 S 9999
26 T 0001 - 26 T 9999
Sivrihisar ilçesi plaka harfleri :
26 HA 001 - 26 HZ 999
Seyitgazi ilçesi plaka harfleri :
26 LA 001 - 26 LZ 999
Çifteler ilçesi plaka harfleri :
26 ZA 001 - 26 ZZ 999 aralığında,
26 FT 001 - 26 FT 999 aralığında ve
26 FV 001 - 26 FZ 999 arasında yer alır.
Beylikova ilçesi plaka harfleri :
26 YA 001 - 26 YZ 999 aralığında yer alır.
Sonuç olarak 26 plakası Eskişehir şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.