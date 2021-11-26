26 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Altay - A. Demirspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masasi

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 A. Hatayspor - Fta Antalyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Mp Antalyaspor - Akhisarspor

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Ök Y.malatyaspor-galatasaray

15:00 Göztepe - Fenerbahçe

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 Bein Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Altay

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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