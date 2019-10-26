26 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı

26.10.2019 06:45

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Bülteni

00:45 NBA En İyi Hareket

00:50 Hava Durumu

00:55 Paranın Nabzı

01:00 Haber Bülteni

01:30 Hava Durumu

01:35 Gece Gündüz

02:00 Haber Bülteni

02:25 Günlerin Getirdiği

02:25 En Zor Misafirlik: Mülteci Olmak

02:55 Hava Durumu

03:00 Haber Bülteni

03:25 Günlerin Getirdiği

03:25 En Zor Misafirlik: Mülteci Olmak

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber Bülteni

04:25 Günlerin Getirdiği

04:25 En Zor Misafirlik: Mülteci Olmak

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:45 Lifestyle

05:50 Laf Aramızda

05:55 Hava Durumu

06:00 Güne Başlarken

06:00 Haber Bülteni

06:40 Spor

06:45 Lifestyle

06:50 Hava Durumu

06:50 Laf Aramızda

06:55 Paranın Nabzı

07:00 Güne Başlarken

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Spor

07:35 Gece Gündüz

07:45 G.Abur Canlı Hava

07:50 Laf Aramızda

07:55 Piyasa Ekranı

08:00 Güne Başlarken

08:00 Haber Bülteni

08:45 Spor

08:50 G.Abur Canlı Hava

08:54 Piyasa Ekranı

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Merkezi

09:00 Haber Bülteni

09:25 NTV Ekonomi Geri Sayım

09:50 Laf Aramızda

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Merkezi

10:00 Haber Bülteni

10:40 Spor

10:50 Hava Durumu

10:50 Lifestyle

10:55 Paranın Nabzı

11:00 Haber Merkezi

11:00 Haber Bülteni

11:35 Spor

11:45 Laf Aramızda

11:50 Hava Durumu

11:55 Piyasa Ekranı

12:00 Haber Merkezi

12:00 Haber Bülteni

12:20 Spor

12:30 NTV Ekonomi Piyasa Ekranı

12:30 Kapadokya'da Zorlu Yarış

12:45 NBA Günlüğü

12:50 Hava Durumu

12:55 Paranın Nabzı

13:00 Öğle Bülteni

13:00 Haber Bülteni

13:50 G.Abur Hava Durumu

13:55 Piyasa Ekranı

13:55 Hava Durumu

14:00 Öğle Bülteni

14:00 Haber Bülteni

14:15 Gol

14:20 Spor

14:30 Finans Kafe

14:35 Sektör Emlak

14:50 Hava Durumu

14:55 Paranın Nabzı

15:00 Öğle Bülteni

15:00 Haber Bülteni

15:15 Spor

15:20 Tülin Şahin İle Hamilelik Günlüğü

15:25 Hızlı Karar

15:45 Laf Aramızda

15:50 Hava Durumu

15:55 Paranın Nabzı

16:00 Günün İçinden

16:00 Haber Bülteni

16:40 Spor

16:50 Hava Durumu

16:50 NBA Günlüğü

16:55 Paranın Nabzı

17:00 Günün İçinden

17:00 Haber Bülteni

17:30 Gece Gündüz

17:40 Spor

17:49 Hava Durumu

17:49 Lifestyle

17:55 Paranın Nabzı

18:00 Günün İçinden

18:00 Haber Bülteni

18:25 0-->100

18:35 Spor

18:45 NBA En İyi Hareket

18:50 Hava Durumu

18:55 Piyasa Ekranı

19:00 Akşam Haberleri

19:00 Haber Bülteni

19:15 Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat

19:25 Sporun Not Defteri

19:50 G.Abur Hava Durumu

19:50 NBA En İyi Hareket

19:55 Piyasa Ekranı

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:50 Hava Durumu

20:55 Piyasa Ekranı

21:00 En Zor Misafirlik: Mülteci Olmak

21:00 Haber Bülteni

21:15 Ayrıcalıklı Rotalar

21:50 Hava Durumu

21:55 % 100 Futbol

22:55 Hava Durumu

23:00 Gece Bülteni

23:00 Haber Bülteni

23:50 G.Abur Hava Durumu

23:55 Paranın Nabzı

23:55 Hava Durumu

Kaynak: InterSinema.com