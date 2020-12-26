26 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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26 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

26.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.12.2020 06:47
26 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

26 Aralık 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:15 Görevimiz Tehlike 2

00:30 Dizi

02:10 Görevimiz Tehlike 2

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Selfi

04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Selfi

05:40 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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