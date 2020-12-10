256 Alan kodu nerenin? Aydın alan kodu kaç? 0256 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0256 bu alan kodlarından birisidir. Peki 256 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Aydın'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0256 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Aydın'ın alan kodu kaçtır? 256 neresi, nereye ait, nereden aramış?

256 NERENİN ALAN KODU?

0256 : AYDIN

0256 alan kodu Aydın iline aittir . Aydın'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0256 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAydın'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 256 kodu yazar.

0256 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0256 telefon kodu Aydın iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Aydın şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 256 'dır. Yani Aydın'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0256 kodu geçmektedir.

AYDIN'IN ALAN KODU NEDİR?

Aydın'ın alan kodu 0256 'dır. Aydın'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0256 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Aydın ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.