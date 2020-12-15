252 Alan kodu nerenin, nereye ait? Muğla alan kodu kaç? 0252 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0252 bu alan kodlarından birisidir. Peki 252 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Muğla'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0252 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Muğla'nın alan kodu kaçtır? 252 neresi, nereye ait, nereden aramış?

252 NERENİN ALAN KODU?

0252 : MUĞLA

0252 alan kodu Muğla iline aittir . Muğla'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0252 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Muğla'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 252 kodu yazar.

0252 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0252 telefon kodu Muğla iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Muğla şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 252 'dir. Yani Muğla'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0252 kodu geçmektedir.

MUĞLA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Muğla'nın alan kodu 0252 'dir. Muğla'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0252 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Muğla ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.