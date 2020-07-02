250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi
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250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) 2020 yılı İnfo gezisi kapsamında Kuşadası Bölgesel Temsil kurulunun (BTK) organizasyonunda düzenlenen 3 günlük Aydın gezisi kapsamında yurt içinden 35 bölgeden 250 seyahat acentesi Didim'i gezdi.

250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi
02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:59

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) 2020 yılı İnfo gezisi kapsamında Kuşadası Bölgesel Temsil kurulunun (BTK) organizasyonunda düzenlenen 3 günlük Aydın gezisi kapsamında yurt içinden 35 bölgeden 250 seyahat acentesi Didim'i gezdi.

Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde Didim'deki tarihi ve ören yerleri gezen seyahat acenteleri, gruplar halinde Apollon Tapınağını gezerek bilgiler aldı. Ardından dünyaca ünlü Altınkum plajını gezen seyahat acenteleri temsilcileri Milet antik gezisinin ardından Kuşadası'na geri döndü.

Apollon Tapınağı ziyaretinde grupları Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, Didim Ticaret odası başkan vekili Hikmet Atilla, Aydın BTK yönetim kurulu üyesi Nazif Karakuş, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve bazı seyahat acentesi temsilcileri karşıladı. Didim ziyaretine TÜRSAB Kuşadası BTK temsilcisi Eda Yurtcan ile BTK yöneticileri de katılarak, gruplara eşlik etti.

Didim gezisiyle ilgili değerlendirme yapan TÜRSAB Kuşadası BTK temsilcisi Eda Yurtcan Türkiye genelinde TÜRSAB'ın 35 bölgesi olduğunu ifade ederek "12 bölgemiz burada davetli, 3 günlük Aydın info gezisinde bugünü Didim'e ayırdık. Zaten seyahat acentelerimiz burayı biliyorlar. Aldığımız tedbirleri görsün istedik. Didim'in Apollon Tapınağını, Milet'ini gösterdik. Hem gezerek hem de görerek buraları tekrardan tanımalarını istedik" dedi.

"Bu turlar motivasyon turları"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise 2020 yılı için Türkiye olumlu sonuçlar bekliyordu. 2020 öncesinde inişli çıkışlı yıllar oldu. Biz 2020'yi iyi bir yıl olarak bekliyorduk ama maalesef bu virüs tüm dünyayı esir aldı ve herkesi eve kapattı. Şimdi yeni bir yaşam kuruluyor. Güncel yaşantımız değişti. Sağlıkla beraber ekonomide canlanmalı. Avrupa'dan Rusya'dan ve kıta Avrupası'ndan hareketler var. İnsan sağlığına riske düşürmeden bunlar yapılmalı. Maçtan önce burada bir ter antrenmanı yapıyoruz. Tüm acenteler burayı biliyor ama bunlar ısınma turları ve motivasyon turları. Burada kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah tüm dünya olarak sağlıklı, huzurlu ve virüssüz günlere doğru gideceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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