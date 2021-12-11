25 yıllık ayakkabı boyacısının kış mevsiminde işi daha zor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Uslu, sokakta çalışmanın kış aylarında daha da zor olduğun belirterek "Malum kış ayındayız, kat kat giyinip geliyoruz, battaniye örtüp dizlerimizi ısıtıyoruz" dedi.

Düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkileme devam ederken, sokakta çalışmanın zorluğu da artıyor. Eskişehir'de 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Uslu, tam 17 senedir aynı köşe başında vatandaşa hizmet veriyor. Açık ve korumasız bir alanda mesleğini icra eden Uslu, askerden gelen 3 çocuğunun düğünlerini yapmak için hazırlık yapıyor. Soğuk havaların kendisine yaşattığı zorluklara rağmen "Geçim kaynağımız bu" diyen Boyacı Ömer, ısınmak için farklı yöntemler denediklerini söyledi.

"Malum kış ayındayız kat kat giyinip geliyoruz, battaniye örtüp dizlerimizi ısıtıyoruz"

Açık alanda çalıştıkları için hiçbir ısınma imkanlarının olmadığını belirten 52 yaşında Ömer Uslu, kışın kat kat giyindiklerini ve ısınmak için dizlerine battaniye örttüklerini söyledi. Koşulların iyileştirilmesinin mesleğin geleceğini kurtaracağını belirten Ömer Usta, şu ifadeleri kullandı:

"İster istemez herkesi etkilediği için bizi de etkiliyor. Havalar soğudu, yağışlar bağladı. İyi veya kötü bir şekilde ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar kazanabilirsek nasip diyoruz. Yağışlı havalarda da mecburiyetten çıkıyorum. Geçim kaynağımız bu. Yağışlı havalarda ayakkabı boyamasak bile birkaç bağcık veya keçe satarak evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Geçim kaynağımız da bu olduğu için çalışmak zorundayız. Isınma olanağımız yok burada. Malum kış ayındayız kat kat giyinip geliyoruz, battaniye örtüp dizlerimizi ısıtıyoruz. Yağmur yağdığı zaman belediye izin verirse çadır açıyoruz. Belediye başkanlarımız bize kapalı yer sağlarsa daha elverişli ortamlarda çalışabiliriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Birçok arkadaşımız bu şekilde çalışıyor. Zaten meslek bitmek üzere. Yeni nesilden talep yok. Bizler mesleğin son örnekleriyiz. Dizlerimde rahatsızlıklar başladı, ben de 3-4 kış daha geçirdikten sonra bırakırım." - ESKİŞEHİR