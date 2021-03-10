25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI
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25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI

10.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:05

Ümraniye'de 25 yılını dolduran esnaflara hizmet beratları verildi.

Ümraniye'de 25 yılını dolduran esnaflara hizmet beratları verildi. İlçenin belediye başkanı İsmet Yıldırım, "Esnaflarımızı hizmet ettikleri için ödüllendirmek ve esnafın yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Hem ekonomik hem de sosyal anlamda Türkiye'nin önemli değerlerinden olan ve hizmette 25'nci yılını tamamlayan esnaf ve sanatkarlara hizmet beratları takdim edildi. Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen törende 30 esnaf, hizmet beratı aldı. Ümraniye'de 700'e yakın esnafın 25 yılını doldurduğuna dikkat çeken İsmet Yıldırım, "40 bine yakın esnafımız var. Bu çok önemli bir sayı. Başta Modoko esnafı, en önemli esnaflarımızdan. Burada çeşitli ülkelere ihracat yapılıyor. 700'e yakın esnafımızın da 25 yılın üstünde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Hepimize hizmet ettikleri için kendilerini ödüllendirmek, esnafın yanında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu.

ESNAF KÜLTÜRÜ AHİLİKTEN GELME

İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal yaptığı açılış konuşmasında, "Esnaflarımızı kutluyorum. Esnaf kültürü ahilikten gelme. Bugünkü Sivil Toplum Kuruluşlarımızın (STK), esnaf ve sanatkarlar odalarımızın mevzuatını oluşturan ilkeler ahilikten gelmektedir. Sermayenin kurumsallaşması açısından en az 3 nesil geçmesi gerekiyor. 25 yılı nesil olarak düşünüyoruz. İnşallah sonrasında üçerli, dörderli nesiller gelecek ve sermayede ciddi bir mesafe kat edeceğiz. Kurumsallaşmış sermaye demek güçlü yatırım, refah demek; söz sahibi olan devlet demek. Cumhurbaşkanımız konuşmalarında ifade ediyor, 'Dünya 5'ten büyüktür.? Bunun anlamı güçlü olmaktır. Bu yolda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi kalkınma hamleleri yapılıyor. Esnafımız da mobilya sektöründe ciddi hizmetler üretiyor. Bugüne kadar yapılan istihdam ve vergi ödemelerinden dolayı kendilerini de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ İSTANBUL'DA YAŞATIYORUZ

Başkan İsmet Yıldırım, "Bu yıl, ahilik yılı ilan edildi. Ahilik demek kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma demek. Esnafımızın Anadolu'daki bu kültürünü İstanbul'da ahilik kültürüyle ciddi şekilde yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

700 ESNAFA BERAT TAKDİM EDİLECEK

Ümraniye'de 40 bine yakın esnafın olduğunu ve bunların 700'ünün 25 yılın üstünde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bu çok önemli bir sayı. Başta Modoko esnafı, en önemli esnaflarımızdan. Burada çeşitli ülkelere mobilya ihracatı yapılıyor. 700'e yakın esnafımızın da 25 yılın üstünde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Hepimize hizmet ettikleri için kendilerini ödüllendirmek, esnafın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Pandemi nedeniyle hepimiz bir araya gelemedik. Diğer esnaf kardeşlerimizle de yapacağız ve bunları tamamlamış olacağız. İnşallah 700 esnafımıza da beratlarını takdim edeceğiz? ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 'Esnafımız pandemiyle beraber bazı sıkıntılar yaşamış olabilir, şerde bir hayır olduğunu düşünenlerdeniz. Bunu şer olarak görsek de bu nasihattır. Cumhurbaşkanımızın nezdinde her türlü hizmeti esnaf kardeşlerimize, ihtiyaç sahibi insanlarımıza, hasta kardeşlerimize, belediyelerimizle, valiliklerimizle, bütün kamu kurumlarıyla ciddi bir mücadele yaptık. Esnaflarımıza işlerinde başarı diliyorum" diye konuştu.

25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI
25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI
25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI
25 YILINI TAMAMLAYAN ESNAFA HİZMET BERATI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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