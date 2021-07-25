25 Temmuz 2021 Show Yayın Akışı
25 Temmuz 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Atla Gel Şaban
02:00 Kahraman Babam
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
16:15 Sultan
16:30 Atla Gel Şaban
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gladyatör
22:15 Kahraman Babam
23:15 Kana Kan
Kaynak: InterSinema.com