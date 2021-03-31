25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar
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25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | 3. Sayfa

25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar Mersin'de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk...

25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar

Mersin'de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk işlerinde yakalandıklarını ve pişman olduklarını söyledi

MERSİN - Mersin'de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk işlerinde yakalandıklarını ve pişman olduklarını söyledi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda şahıslar, 25 saniye içinde farları çalarak, bölgeden koşarak uzaklaşıyorlar.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi İstemihan Talay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir galerinin önünde bulunan Porche marka araca ait 2 ön far çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şahısların M.A., H.A., R.K. ve Ş.U. olduğunu, bölgeye kiraladıkları bir otomobille geldiklerini ve o otomobille kaçtıkları tespit edildi. PTS kayıtlarından otomobilin plakasını da belirleyen ekipler, daha sonra yaptığı operasyonlarla biri kadın, 2'si 18'yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan otomobilin farları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, M.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna daha önce böyle bir suçla ilişkileri olmadığını söyleyen M.A., "İlk kez yapıyoruz, pişmanız" dedi.

Öte yandan şahıslardan 2'sinin galerinin önüne gelip, otomobilin farlarını çalma anları güvenlik kameraları tarafından

görüntülendi. Görüntülere göre kapüşonlu ve şapkalı bir şekilde bölgeye gelen 2 kişi, önce arka farları kontrol ediyorlar. Daha sonra ön farları 25 saniye içinde söküp bölgeden koşarak kaçıyorlar.

25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar
25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar
25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar
25 saniyede hırsızlık...Lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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