25 Aralık Epic Games bedava oyunları: Darkest Dungeon sistem gereksinimleri! Bedava oyun almak için son saatler!

Yeni yıla sayılı günler kala Epic Games ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Dün erişime açılan ücretsiz oyun ise Darkest Dungeon oldu. Darkest Dungeon sistem gereksinimleri neler? Darkest Dungeon kaç GB? Darkest Dungeon nasıl bir oyun?

Epic Games bildiğiniz üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Hafta başında Epic Games Store'un ücretsiz olarak vereceği oyunların sızdırılmasının ardından bugün hangi oyunun ücretsiz olarak verileceği belli oldu. Bugün Türkiye saati ile saat 19:00'da Darkest Dungeon ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Kaçırmamanız için hatırlatma olarak, şu anda Inside oyununu Epic Games Store'dan ücretsiz olarak alabilirsiniz.

DARKEST DUNGEON KONUSU, NASIL BİR OYUN?

Red Hook Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Darkest Dungeon bugün Epic Games Store'da ücretsiz olarak verilecek. Darkest Dungeon, maceracılığın psikolojik streslerini konu alan zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı RPG oyunudur. Oyuncular bu sıra tabanlı RPG oyununda kendi ekiplerine yeni üyeler katacak ve zorlu görevlerinden üstesinden gelmek için düşmanlarını bir bir yenmeye çalışacak.

Oyun ilk kez 2016 yılında piyasaya sürüldü ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Darkest Dungeon'da üyelerinizi geliştirebilir, yeteneklerini kullanabilir, verilen görevleri yerine getirerek daha büyük ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

DARKEST DUNGEON MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

DARKEST DUNGEON ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended