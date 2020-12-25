25 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

25 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 06:46
25 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Aralık 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Özkan Sümer'in Hayatı

02:00 Inside Serie A

02:00 Maç Saati

02:30 1. Lig

02:30 İtalya'dan Futbol

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

04:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

08:00 Serie A Full Impact

08:30 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Süper Lig

13:45 Özkan Sümer'in Hayatı

14:00 Serie A Full Impact

14:00 Maç Saati

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 Inside Serie A

15:00 Ligue 1 Show

15:15 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Sanal Direktör

16:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği

16:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği

17:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Uefa Avrupa Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

19:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

19:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

19:45 Süper Lig

20:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

20:45 Özkan Sümer'in Hayatı

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

22:00 Sanal Direktör

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Samet Aybaba Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 25 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı | Haberler.com TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 06:46:50. #1.14#
title