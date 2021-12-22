"2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti

Son dönemde zaman yolculuğu popüler oldu. Başta sosyal medyada olmak üzere çok sayıdaki kişi, zamanda yolculuk yaptığını iddia etti. Bu kişilerin arasında en ünlüleri ise Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısı. Daha önce yaptığı açıklamada, 25 Aralık 2021'de dünyadaki insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını belirten Thatonetimetraveler, yaptığı yeni açıklamalarla tüyler ürpertti.

"DÜNYA'YA GİZEMLİ BİR ADAM İNECEK"

Dünya'ya gizemli bir adamın ineceğini iddia eden Thatonetimetraveler, "Uzaydaki bir kozada 900 yıldır yaşayan insan, dünyaya geri gelecek. Bu insanların dünyaya bakış açısını ve birbirlerine yardım ettiklerini büyük ölçüde değiştirecek. Bu insan, kendisiyle röportaj yapılana kadar gizemli kalacak" dedi.

SÖZLERİ 25 ARALIK'A YORULDU

Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısının sözleri, 25 Aralık 2021 için işaret ettiği olaya yoruldu. Şimdi herkes, 25 Aralık 2021'de zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahsın bahsettiği büyüklükte bir olay yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

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