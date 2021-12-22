"2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

2485'ten geldiğini iddia ederek, 25 Aralık'ta tüm insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını iddia eden zaman yolcusu Thatonetimetraveler'in yeni sözleri ürküttü. Zaman yolcusu, 900 yıldır uzaydaki kapsülde yaşayan bir insanın dünyaya geleceğini ve insanlar onu bulana kadar adamın gizemli kalacağını iddia etti.

Son dönemde zaman yolculuğu popüler oldu. Başta sosyal medyada olmak üzere çok sayıdaki kişi, zamanda yolculuk yaptığını iddia etti. Bu kişilerin arasında en ünlüleri ise Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısı. Daha önce yaptığı açıklamada, 25 Aralık 2021'de dünyadaki insanların yaşamını kökten değiştirecek bir olay yaşanacağını belirten Thatonetimetraveler, yaptığı yeni açıklamalarla tüyler ürpertti.

"DÜNYA'YA GİZEMLİ BİR ADAM İNECEK"

Dünya'ya gizemli bir adamın ineceğini iddia eden Thatonetimetraveler, "Uzaydaki bir kozada 900 yıldır yaşayan insan, dünyaya geri gelecek. Bu insanların dünyaya bakış açısını ve birbirlerine yardım ettiklerini büyük ölçüde değiştirecek. Bu insan, kendisiyle röportaj yapılana kadar gizemli kalacak" dedi.

SÖZLERİ 25 ARALIK'A YORULDU

Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısının sözleri, 25 Aralık 2021 için işaret ettiği olaya yoruldu. Şimdi herkes, 25 Aralık 2021'de zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahsın bahsettiği büyüklükte bir olay yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
HAKAN ARSLANOĞLU:2485 yılında Türkiye de dolar kuru ve akaryakıt fiyatları nasılmış keşke söylese.. Cevap Yaz 4 34 Yayından Kaldır
Metin Yalcin:Her zaman böyle müptezeller çıkar bir zaman haber olur sonra kaybolur gider .. Cevap Yaz 1 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title