241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
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241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı

30.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:46
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 241 komando, 'Barış Gücü Harekatı' kapsamında, Suriye'nin El Bab kentine dualarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende aileleriyle vedalaşan komandolar, dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile komandoların aileleri katıldı.

"BU KUTSLA MÜCADELEYİ İNANIYORUZ Kİ KAZANACAĞIZ"

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Ecdadımız geçmişte içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse, biz de bugün şanlı bayrağımız semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Yürüttüğümüz mücadelenin, vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, bayrağımızı ve ezanımız yaşatma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğunu, işte karşımızda duran gurur verici bu tabloda görmekteyiz. Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur" dedi.

241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı

"BİZİM HİLALİMİZ MAZLUMA UMUT, ZALİME İSE KAHREDİCİDİR"

Vali Mahmut Çuhadar ise 241 komandoyu Suriye'nin El Bab kentine uğurladıklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Sizler Suriye'de annesiz-babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı ve beklediği şanlı askerlersiniz. Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Bizim hilalimiz, mazluma umut, zalime ise kahredicidir. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya bugün 241 kahramanımızı gözlerinde azim, cesaret ve kararlılıkla gönderiyoruz. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yine burada coşkuyla karşılarız" diye konuştu.

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241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı

DUALARLA UĞURLANDILAR

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve Komando Marşı okundu. Duygusal anların yaşandığı törende aileleriyle vedalaşan komandolar, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptığı dua sonrası Mehter Marşı eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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