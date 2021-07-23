24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz'un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirtti.

Vatandaşın doğru haber alması, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi konusunda basının önemi yadsınamaz olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Basın çalışanlarımız, şehrimiz ve ülke gündemine ilişkin gelişmelerin, haberlerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olurken öte yandan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta etkin bir rol üstlenmektedir. Başta yerel basın çalışanlarımız olmak üzere tüm basın mensubu ve gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, bu kutsal mesleği ifa ederken ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum."

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ise mesajında, 25 Temmuz'da gazetelerin sansürsüz olarak çıkmaya başladığını aktardı.

Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün sadece demokrasiyle idare edilen ülkelerde olduğunu belirten Ünsal, "Sansürün kaldırılmasının 113. yılında zor şartlar altında görev yapan tüm meslektaşlarıma haber çalışmalarında başarılar diliyorum. Yerel basının son zamanlardaki durumunun tekrar gözden geçirilerek daha iyi ortamlar hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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