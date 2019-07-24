AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmezi basın mensuplarının, ülkedeki fikir ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde etkin rol üstlendiğini belirtti.

Haberlerin yanlı olmadan, doğru bir şekilde kitle iletişim araçlarıyla ulaştırılmasında gece gündüz çalışan basın mensuplarının emeklerinin büyük olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz medyası, özellikle 15 Temmuz gecesinde eşsiz bir duruş göstermiştir. Zaman sınırlaması olmadan konforlu bir yaşamı bir kenara bırakarak hayatlarını gerçekleri aydınlatmaya adayan basın mensuplarının 15 Temmuz gecesinde kararlı bir şekilde milli iradenin yanında yer aldıkları da tarih boyunca unutulmayacaktır. O gece yaşanan tarihi demokrasi mücadelesini karelere, videolara döken, haberleştiren ve dünya hafızasına not düşen bu mesleğin her bir mensubu takdire şayandır. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, başta Kırşehir'de görev yapan değerli basın mensuplarımız olmak üzere hepsine çalışmalarında başarılar dilerim. Tüm basın mensuplarının bir kez daha 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım."

Kaynak: AA