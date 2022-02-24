24 Şubat 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

24 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 24 Şubat Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

24 Şubat Çarşamba günü - kişiye test uygulanmıştır.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

24 Şubat Çarşamba - kişiye uygulanan testten - kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

24 Şubat Çarşamba günü - vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

24 Şubat Çarşamba günü - vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

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