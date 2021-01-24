24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

24.01.2021 04:58 | Son Güncelleme: 24.01.2021 05:03
24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

24 Ocak 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Dizi

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Akrep

03:00 Metro

03:00 Ölüm Dövüşü

04:30 Ölüm Dövüşü

05:00 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

13:00 Akrep

14:00 Sol Yanım

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:40 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 05:04:14. #1.15#
title