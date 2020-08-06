24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri
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24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 24 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 24 plakası nerenin, 24 plaka kodu hangi ile ait?

24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri
06.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:13

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 24 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

24 NERENİN PLAKASI?

24 plakası hangi ile ait : Erzincan

24 plakası Erzincan iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 24 ile başlıyorsa bu Erzincan'a ait demektir. Erzincan'ın plakası 24'dür. Peki Erzincan ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

ERZİNCAN'IN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 24 olan Erzincan'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Erzincan'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 24 Erzincan plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Erzincan Merkez ilçesi plaka harfleri :

24 AC 001 - 24 AZ 999

24 DC 001 - 24 DD 999

24 DF 001 - 24 DT 999

24 DY 001 - 24 DZ 999

24 M 0001 - 24 M 3500

24 M 5501 - 24 M 6000

24 M 7001 - 24 M 9000

24 T 0001 - 24 T 1000

24 T 2001 - 24 T 2500

24 T 3001 - 24 T 4500 aralıklarındadır.

Tercan ilçesi plaka harfleri :

24 DA 001 - 24 DA 999

24 DU 001 - 24 DU 999

24 M 3501 - 24 M 4500

24 M 1001 - 24 T 1500 aralıklarındadır.

Çayırlı ilçesi plaka harfleri :

24 DE 001 - 24 DE 999

24 M 4501 - 24 M 5500

24 T 1501 - 24 T 2000 aralıklarındadır.

Refahiye ilçesi plaka harfleri :

24 FA 001 - 24 FA 999

24 M 6001 - 24 M 7000

24 T 2501 - 24 T 3000 aralığındadır.

Üzümlü ilçesi plaka harfleri :

24 M 9001 - 24 M 9999

24 T 4501 - 24 T 5000

24 UA 001 - 24 UF 999 aralığındadır.

24 nerenin plaka kodu? 24 plakası nereye ait, hangi il? Erzincan ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 24 plakası Erzincan şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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