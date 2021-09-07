24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Güvercinada'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe için büyük önem taşıyan yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yarışmanın Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğunu söyleyen Günel, geleneksel yarışmayı 24. kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Günel, "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sadece bir yarışma değildir. Kuşadası ismiyle birlikte Türkiye'ye mal olmuş bir sanat etkinliğidir." ifadelerini kullandı.

Günel, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yarışmaya dijital oylamayı eklediklerini ve halk jürisi işlevi gören bu uygulamanın yarışmanın güvenilirliğini ve itibarını artırdığını da ifade etti.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerisi ile "Uluslararası pop müzik beste yarışması" haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Bu hedefe ulaşma konusunda da kararlıyız." dedi.

12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek yarışma kapsamında sürecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü de şunları kaydetti:

"Kuşadası 24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın en önemli etkinliklerinden biri, şüphesiz ki sevgili Okan Bayülgen tarafından hazırlanan 'Bir Notanın Hikayesi' adlı belgesel olacak. Altın Güvercin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Belgesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde tekrar Kervansaray'da izleyici ile buluşacak. Altın Güvercin Beste Yarışması 11 Eylül tarihinde sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'ın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahne alacağı bir konser ile sürecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak."

Köylü, yarışma kapsamında verilen KUSAV Onur Ödülü'nün, bu yıl sanatçı Nükhet Duru'ya verileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Kervansaray'da düzenlenen galada sahne alan şarkıcı Işın Karaca, "Müzik dünyasındaki ilk büyük başarımı bu sahnede elde ettim. Bu sahnede doğdum. Bizlere yeniden Altın Güvercin heyecanı yaşatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan, 12 Eylül'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, jüri karşısında bestelerini seslendirecek finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek için kura çekildi.

Programa, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker, yarışmanın altın sponsoru Eviz Yapı'dan Şakir Eviz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Haluk Levent Derya Baykal
Spor Marcao Salih Uçan Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 02:05:56. #1.16#

title