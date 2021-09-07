24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Güvercinada'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe için büyük önem taşıyan yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yarışmanın Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğunu söyleyen Günel, geleneksel yarışmayı 24. kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Günel, "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sadece bir yarışma değildir. Kuşadası ismiyle birlikte Türkiye'ye mal olmuş bir sanat etkinliğidir." ifadelerini kullandı.

Günel, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yarışmaya dijital oylamayı eklediklerini ve halk jürisi işlevi gören bu uygulamanın yarışmanın güvenilirliğini ve itibarını artırdığını da ifade etti.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerisi ile "Uluslararası pop müzik beste yarışması" haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Bu hedefe ulaşma konusunda da kararlıyız." dedi.

12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek yarışma kapsamında sürecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü de şunları kaydetti:

"Kuşadası 24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın en önemli etkinliklerinden biri, şüphesiz ki sevgili Okan Bayülgen tarafından hazırlanan 'Bir Notanın Hikayesi' adlı belgesel olacak. Altın Güvercin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Belgesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde tekrar Kervansaray'da izleyici ile buluşacak. Altın Güvercin Beste Yarışması 11 Eylül tarihinde sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'ın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahne alacağı bir konser ile sürecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak."

Köylü, yarışma kapsamında verilen KUSAV Onur Ödülü'nün, bu yıl sanatçı Nükhet Duru'ya verileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Kervansaray'da düzenlenen galada sahne alan şarkıcı Işın Karaca, "Müzik dünyasındaki ilk büyük başarımı bu sahnede elde ettim. Bu sahnede doğdum. Bizlere yeniden Altın Güvercin heyecanı yaşatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan, 12 Eylül'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, jüri karşısında bestelerini seslendirecek finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek için kura çekildi.

Programa, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker, yarışmanın altın sponsoru Eviz Yapı'dan Şakir Eviz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun