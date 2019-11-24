24 Kasım Öğretmenler Günü - MALATYA\BİTLİS\KİLİS\

24.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:24

MALATYA

Tören alanından görüntü

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Öğretmenlerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik

Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın konuşması

Aday öğretmenlerin yemin etmesi

BİTLİS

Bitlis'te şehit edilen öğretmenlerin fotoğraflarının ve öz geçmişlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

Şiir okunması

Adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi

Müzik dinletisi

KİLİS

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'ndeki etkinlik

Vali Recep Soytürk'ün konuşması

Müzik dinletisi

Plaket sunumu

MUŞ

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin'in konuşması

Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Aday öğretmenlerin yemin töreni

Müzik dinletisi

Resim sergisi açılışı

Sergiden görüntü MALATYA\BİTLİS\KİLİS\MUŞ - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya, Bitlis, Kilis ve Muş'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Malatya

Malatya'da, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Aydın Baruş, öğretmenlerin insanların kişiliğinin oluşmasını sağladığını belirtti.

Baruş, "Bugün birçoğumuz sahip olduğumuz mesleği, elde ettiğimiz başarıları, öğretmenlerimizin bizlere verdiği eğitim ve terbiyeye borçluyuz. Bizleri yetiştirerek bugünlere gelmemizde büyük emeği olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise geleceğin teminatı çocukların yetişmesinde öğretmenlerin önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Program sonrası, adaylık süreleri dolan 16 öğretmen yemin etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da katıldı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Emekli öğretmenlerin adına yapılan konuşmalar ve tiyatro gösterileriyle başlayan programda, şiir okundu.

Vali Recep Soytürk'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosu ve adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Muş

Muş'ta, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Öğretmenevi'nde devam etti.

Vali İlker Gündüzöz, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in en önemli reform alanlarından birinin eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitimin insana doğrudan etki eden bir alan olduğunu belirten Gündüzöz, en büyük desteğin eğitime verilmesi gerektiğini kaydetti.

Programda, Şehit Yücel Kurtoğlu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan müzik dinletisi sunuldu, resim sergisi açıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve öğretmenler katıldı.

Bitlis

Bitlis'te, Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kentte terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinden oluşan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Vali Oktay Çağatay, hain, kalleş terör örgütünün birer rehber, ışık olan öğretmenleri hedef aldığını belirtti.

Öğretmenlerin çocuklara doğru yolu, iyiyi öğrettiğini vurgulayan Çağatay, şöyle devam etti:

"Vatanın ve milletin baş düşmanı hain ve kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler, millet ve memleket sevdalısı olmasınlar diye o öğretmenlere kıydı. Bu dünyaya nice Aybükeler, Ersinler, Ahmetler, Mehmetler geldi. Bazen köylere gittiğimde genç öğretmenleri görüyorum. Çocuğumun yaşında diyebileceğim genç arkadaşlarımız, gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da öğretmenliğin samimiyetin, özverinin, vefanın, çilenin ve zora talip olmanın adı olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velilere ödüllerin verildiği törende, adaylığı sona eren öğretmenler de yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA