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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana Atatürk Parkı'nda gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde devam eden programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin büyük bir fedakarlığın adı olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin çok onurlu ve gururlu bir meslek olduğunu belirten Elban, "İnsanları karanlıktan aydınlığa, cehaletten ışığa ulaştıran peygamberlerin mesleğidir öğretmenlik. Milletlerini yücelten ve yükselten liderlerin mesleğidir. Ama öbür taraftan da sorumluluğu çok yüksek olan bir mesleğin de adıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Elban, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende, öğretmenlerden oluşan müzik grubu dinleti sundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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