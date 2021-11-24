24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, milli ve manevi değerlerimizi, iyi insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini aşılayan, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama törenine; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Bahar Erten ve emekli öğretmenler adına Veysel Kandemir öğretmenlik ve günün anlamına yönelik yaptıkları konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenler günü münasebetiyle gönderdikleri kutlama mesajları okundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenler günü münasebetiyle gönderdikleri mesajlarında; Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda yitirdiklerimiz başta olmak üzere darı bekaya uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi, eğitim-öğretim camiamızın güzide neferlerini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza, Necmettin Yılmaz evladımıza ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş, bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, sağlıklı, hayırlı, mutlu ömürler temenni ediyorum. Şahsım adına üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyor, hayatta olanların tek tek ellerinden öpüyorum. Ebedi aleme irtihal etmiş olanlara da rahmet diliyorum. " diyerek tüm öğretmenlere seslendi. Günün anlam ve önemine dair mesajların okunması ile devam eden programda Vali Seddar Yavuz emekliye ayrılan öğretmenlere; Başarı ve Hizmet Şeref Belgeleri ile resim, şiir, kompozisyon ve fotoğraf dallarında yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerini vererek, tebrik etti.

İlimizde çeşitli okullarda stajyer öğretmen olarak görev yapan öğretmen adaylarının yaptıkları yemin töreninin ardından "Öğretmen Olmak" adlı orotoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Program bitiminde Vali Seddar Yavuz programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. İlimizde görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisini de gezen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yavuz, öğretmenlerimizi tebrik ederek Günlerini kutladı.

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