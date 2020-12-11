24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrim içi gösterimleri 28 Aralık'a kadar uzatıldı
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24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrim içi gösterimleri 28 Aralık'a kadar uzatıldı

11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
24. İstanbul Tiyatro Festivali çevrim içi gösterimleri 28 Aralık'a kadar uzatıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çevrim içi programındaki 6 gösterinin yayın tarihi 28 Aralık'a kadar uzatıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çevrim içi programındaki 6 gösterinin yayın tarihi 28 Aralık'a kadar uzatıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen festivalin çevrim içi programından 6 gösterilik bir seçki 28 Aralık'a kadar "www.online.iksv.org" adresinde izlenebilecek.

Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı'nın desteğiyle izleyiciyle buluşan ve izleyicilerin yoğun ilgisi sebebiyle gösterim tarihi uzatılan yapımlar arasında "Eften Püften Şeyler", "Varlık", "Her Güne Bir Vaka", "Lear Mutfakta", "Andan Daha Kısa" ve "Olağan-İçi Bir Gezi" bulunuyor.

İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrim içi gösterimleri, telefon, tablet ve bilgisayarlarından izleyebiliyor ve izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebiliyor.

Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tiyatro.iksv.org/tr/program" adresinden ulaşılabilir.

24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinliklerin ayrıntılı programı için "https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi" adresi ziyaret edilebilir.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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